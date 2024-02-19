إصابة 46 طالبا إثر انهيار مسرح في "الوادي الجديد" بمصر

أصيب 46 طالبا بجروح طفيفة، اليوم الاثنين 19شباط/فبراير الجاري، جراء انهيار مسرح سيرك في محافظة الوادي الجديد، جنوبي مصر.

وتلقت المباحث العامة والحماية المدنية إخطارا يفيد بانهيار مسرح سيرك، أقيم في ساحة بمحافظة الوادي الجديد، وأسفر عن إصابة العشرات، معظمهم من الأطفال، إذ جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وأعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط إخلاء موقع السيرك ونقل جميع الطلاب المصابين إلى المستشفى، مؤكدا أن جميع الإصابات التي وصلت إلى مستشفى الخارجة التخصصي طفيفة.

ووجه الزملوط، في بيان صدر عنه، إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد في مستشفيات مدينة الخارجة، وتقديم العلاج اللازم للمصابين.

ووصل عدد من مسؤولي المدينة، على رأسهم حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، إلى موقع السيرك؛ للاطلاع على عملية إخلاء المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكدت نائب المحافظ أن جميع الحالات التي وصلت إلى المستشفى مستقرة، مشيرة إلى أن الكوادر الطبية تقدم الرعاية العاجلة للطلاب المصابين وعددهم 46، فيما التقت عددا من أولياء أمورهم لطمأنتهم على حالة أبنائهم الصحية.

بدورها، فتحت النيابة العامة تحقيقا موسعا للوقوف على أسباب انهيار المسرح، وسط اتهامات بـ”الإهمال” من قبل إدارة السيرك.