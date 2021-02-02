الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بالسويد

2 - فبراير - 2021
عناصر من الشرطة السويدية-أرشيفية

عناصر من الشرطة السويدية-أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت الشرطة السويدية ، عن إصابة 5 أشخاص مساء الإثنين، في حادث إطلاق نار جنوبي البلاد.

وأوضحت الشرطة السويدية، أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في هيلسينجبورج جنوبي السويد، وما زال اثنان آخران على الأقل مصابين في موقع الحادث.

وكان عدد من الأشخاص أبلغوا في السابق عن جدال مستمر مع احتمال إطلاق نار، ولا تزال ملابسات الحادث غير معروفة.

وتعد هيلسينجبورج هي ثاني أكبر مدينة في جنوبي السويد بعد مالمو.

وتعاني الدولة الاسكندنافية من مشكلة مع جرائم العصابات، خاصة في مدنها الكبرى، ولم يتضح ما إذا كانت المشاجرة التي وقعت مساء الاثنين لها علاقة بالعنف المرتبط بالعصابات أم لا، فيما ذكرت الشرطة أنه تم تطويق المستشفى.

    المزيد من أخبار العالم

    سعيد خطيب زاده
    إيران للوكالة الذرية: سنرد على أي إجراء ضدنا
    نبيل أبو ردينة
    الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات الأقصى اليومية أصبحت غزوا وليست زيارة
    لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي
    غروسي: إيران لم تقدم أجوبة بشأن آثار يورانيوم في 3 أماكن سرية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!