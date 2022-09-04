الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة 5 جنود إسرائيليين جراء إطلاق نار على حافلتهم في الضفة الغربية

منذ 6 دقائق
إطلاق نار على حافلة تقل جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

إطلاق نار على حافلة تقل جنود إسرائيليين في الضفة الغربية (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أفادت السلطات العسكرية الإسرائيلية ومسعفون بأن فلسطينيين أطلقا النار على حافلة إسرائيلية على طريق سريع بمنطقة صحراوية في الضفة الغربية المحتلة (الأحد 4-9-2022)، ما أسفر عن إصابة خمسة جنود وسائق الحافلة، في مؤشر على احتمال تصاعد العنف من جديد.

وذكرت السلطات أنه جرى إلقاء القبض على مسلحين اثنين مشتبه فيهما خلال محاولتهما الفرار، بعد الهجوم الذي وقع على مقربة من مدينتي جنين ونابلس الفلسطينيتين اللتين شهدتا شهورا من الاجتياحات الأمنية الإسرائيلية المكثفة أسفرت سقوط قتلى في كثير من الأحيان.

وقال شهود إن فلسطينيين يستقلان سيارة تجاوزا الحافلة، وأمطراها بوابل من النيران، وعندما توقفت حاولا إضرام النار فيها. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الإسرائيلي سيارة مشتعلة، وذكر أن قنبلة حارقة انفجرت داخلها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد، إلا أن متحدثا باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثني على الهجوم قائلا “هذه العملية تؤكد فشل كل محاولات الاحتلال لوقف المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الليرة التركية
في تركيا.. توقعات بتراجع التضخم إلى 65٪ بنهاية 2022
انهيار مبنى في لاغوس النيجيرية
مقتل شخصين في انهيار مبنى في لاغوس جنوب غرب نيجيريا
الطفلة جوى استانبولي
بالفيديو.. تفاصيل خطيرة حول مقتل واغتصاب الطفلة السورية "جوى"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
المغني الراحل جورج الراسي
الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
أفراد من جماعة فرسان مالطا
بعد مناقشات ساخنة.. البابا يحل قيادة جماعة فرسان مالطا