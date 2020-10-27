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إصابة 5 دبلوماسيين في الأمم المتحدة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
مقر الأمم المتحدة

مقر الأمم المتحدة

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أصيب خمسة دبلوماسيين في الأمم المتحدة بفيروس كورونا المستجد ، حسب ما أفادت به قناة العربية فجر الثلاثاء.

وأكدت العربية أنه تم إجراء فحوصات لجميع المخالطين للدبلوماسيين المصابين بكورونا بالمقر الأممي في نيويورك .

إلى ذلك، أبلغت الأمم المتحدة سفراء 139 دولة بإلغاء الاجتماعات بعد إصابة دبلوماسيين، وتحويل جميع الاجتماعات المقبلة إلى افتراضية.

كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أن جائحة كورونا هي أكبر أزمة تواجه العالم في العصر الحديث.

وجاء كلام غوتيريش عند افتتاحه قمة الصحة العالمية عبر الإنترنت، يوم الأحد، دعا فيها إلى التضامن العالمي في مواجهة الأزمة، مطالباً الدول المتقدمة بدعم النظم الصحية في البلدان التي تعاني من نقص الموارد.

يشار إلى أن جائحة كوفيد-19 تسببت بوفاة أكثر من 1.1 مليون شخص منذ إبلاغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، فيما سجّل العالم أكثر من 43 مليون إصابة بالفيروس.

    المصدر :
  • العربية

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