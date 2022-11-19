إصابة 5 في ضربة روسية على مركز مساعدات قرب خيرسون

قال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (السبت 19-11-2022) إن خمسة أصيبوا في ضربة روسية على مركز للمساعدات الإنسانية في جنوب أوكرانيا.

وقال كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن الهجوم وقع في بلدة بيلوزيركا، الواقعة إلى الغرب مباشرة من مدينة خيرسون التي استعادتها القوات الأوكرانية من القوات الروسية الأسبوع الماضي. وأضاف أن المركز كان يمنح الخبز.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 16 ألف مدني قتلوا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط. وتنكر موسكو استهداف المدنيين.

في سياق متصل، قال مكتب المدعي العام الأوكراني إن 437 طفلا أوكرانيا قُتلوا جراء الغزو الروسي.

وأصيب أكثر من 837 طفلا في حصيلة يقول مسؤولون إنها “ليست نهائية” مع استمرار مراجعة المعلومات الواردة من مناطق لا يزال القتال بها دائرا ومناطق محررة ومناطق ما زالت تحتلها القوات الروسية.

وقال مكتب المدعي العام إن منطقة دونيتسك الشرقية كانت الأكثر تأثرا حيث شهدت مقتل أو إصابة 423 طفلا.

وقالت الأمم المتحدة إن 16 ألفا و295 مدنيا قُتلوا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير\شباط، والذي أدانته كييف وزعماء الغرب بوصفه اعتداء لا داعي له، وتنفي موسكو استهداف المدنيين.