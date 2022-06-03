إصابة 50 شخصاً جراء احتجاجات في العاصمة الأرمينية “بريفان”

ذكرت وكالات أنباء روسية أن الشرطة الأرمينية اشتبكت اليوم الجمعة مع محتجين في العاصمة يريفان في أحدث حلقة في سلسلة مظاهرات مناهضة للحكومة، وأضافت أن 50 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

ونشرت وكالة الإعلام الروسية مقطعا مصورا يظهر فيه حشد من الغاضبين وهم يواجهون الشرطة ويرشقونها بالحجارة والزجاجات الفارغة. وأمكن أيضا سماع دوي انفجارات.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الشرطة الأرمينية قوله إن ضباطا أطلقوا قنابل الصوت بعد أن رشقهم المتظاهرون بالحجارة.

وزاد الضغط على حكومة نيكول باشينيان منذ اقترابه من تطبيع العلاقات مع أذربيجان التي هزمت أرمينيا في حرب استمرت ستة أسابيع في عام 2020.

ونقلت إنترفاكس عن وزارة الصحة الأرمينية قولها إن 34 ممن نقلوا إلى المستشفى من أفراد الشرطة.

وانتهت الحرب، التي تركزت على جيب ناجورنو قرة باغ، باتفاق سلام توسطت فيه روسيا وأدى إلى خسارة كبيرة في الأراضي للجانب الأرميني.

وشهدت احتجاجات سابقة قيام آلاف الأشخاص بسد مداخل مبان حكومية وإغلاق طرق وإيقاف تشغيل المترو.