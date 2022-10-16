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إصابة 7 في انفجار بمطعم ياباني في إسبانيا

منذ 25 دقيقة
سيارة إسعاف في إسبانيا

سيارة إسعاف في إسبانيا (أرشيفية)

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قال مسؤولون إن سبعة أشخاص على الأقل أُصيبوا جراء انفجار نتج على الأرجح عن تسرب للغاز في مطعم ياباني بمدينة تاراجونا بشمال شرق إسبانيا ( الأحد 16-10-2022).

وأبلغ باو ريكوما رئيس بلدية تاراجونا الصحفيين أن الانفجار وقع في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي عندما كان المطعم مغلقا.

وقال لوسائل إعلام محلية إن “شخصين كانا يمران من أمام المطعم أُصيبا بجراح”.

وأُصيب سبعة أشخاص في المجمل، اثنان منهم في حالة خطرة. وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وقال ريكوما “لم يتضح بعد سبب الانفجار لكن من المؤكد تقريبا أنه نتيجة الغاز”.

وفتحت الشرطة الإقليمية القطالونية (موسوس ديسكوادرا) تحقيقا في الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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