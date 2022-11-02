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إصابة 7 موظفين بإدارة طالبان بانفجار حافلة في كابول

منذ دقيقتين
عنصر من طالبان (رويترز)

عنصر من طالبان (رويترز)

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قالت الشرطة الأفغانية إن حافلة تقل موظفين بإدارة طالبان في العاصمة كابول تعرضت لانفجار صباح (الأربعاء 2-11-2022)، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة كابول “بسبب انفجار حافلة صغيرة تابعة لوزارة إعادة التأهيل والتنمية الريفية، أصيب سبعة بجروح”، مضيفا أن الانفجار نجم عن لغم زرع على الطريق.

ولم تتضح على الفور هوية الجهة المسؤولة عن الانفجار.

ووقعت عدة هجمات في مناطق حضرية في الأشهر الأخيرة. وأدى هجوم شنه مسلحون الشهر الماضي على مركبة في غرب أفغانستان إلى مقتل خمسة أفراد من الطواقم الطبية العاملة لدى قوات الأمن التابعة لطالبان.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

وتقول طالبان إنها تعمل منذ استيلائها على مقاليد الحكم في 2021 على تأمين الدولة التي عصفت بها الحروب.

ورغم انتهاء القتال إلى حد كبير منذ انسحاب القوات الأجنبية قبل أكثر من عام، تقول الأمم المتحدة إن الوضع الأمني آخذ في التدهور.

    المصدر :
  • رويترز

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