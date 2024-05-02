إصابة 8 جنود في ضربة جوية إسرائيلية على مبنى أمني خارج دمشق

قالت وزارة الدفاع السورية إن ثمانية عسكريين أصيبوا في ضربة إسرائيلية على محيط دمشق في وقت متأخر (الخميس 2-5-2024).

وجاء في بيان للوزارة أن “العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في محيط دمشق، وأسفر العدوان عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وقال مصدر أمني لرويترز إن الضربة أصابت مبنى تديره قوات الأمن السورية على مشارف دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية.

وتشن إسرائيل منذ سنوات ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا وكثفت عملياتها عليها منذ الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأسفر وفقا للسلطات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص فضلا عن احتجاز أكثر من 250 رهينة.

وردت إسرائيل على هجوم حماس عليها بإطلاق هجمات من البر والبحر والجو على قطاع غزة وصعدت ضرباتها على سوريا إلى جانب تبادل إطلاق النار مع حزب الله عبر الحدود الجنوبية للبنان.

وقال المصدر الأمني ​​إن الموقع الذي ضرب في سوريا يوم الخميس يقع إلى الجنوب مباشرة من مقام السيدة زينب حيث تتواجد قوات لحزب الله وإيران.

لكن المصدر أوضح أن الموقع لم يكن له صلة بوحدات إيران أو حزب الله.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 35 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 24 منها جوية و 11 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 70 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 129 من العسكريين بالإضافة لإصابة 53 آخرين منهم بجراح متفاوتة.