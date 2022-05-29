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إصابة 8 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس

منذ ساعة واحدة
مواجهات مع الاحتلال- أرشيفية

مواجهات مع الاحتلال- أرشيفية

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أصيب 8 فلسطينيين، اليوم الأحد، في مواجهات مستمرة مع قوات الإسرائيلية بالقدس الشرقية.

وخلال المواجهات نفسها تم اعتقال أكثر من 22 فلسطينيا.

وكثفت قوى الأمن الإسرائيلية انتشارها، في القدس الشرقية لمواكبة “مسيرة الأعلام” التي تنظم سنويا، خشية وقوع توترات جديدة.

وحذّرت الفصائل الفلسطينية من “اقتحام المسجد الأقصى” من جانب المشاركين في المسيرة، وأعلنت “الاستنفار العام” ودعت الفلسطينيين إلى الاحتشاد في باحات الأقصى.

وتنظم المسيرة سنويا في “يوم القدس” الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى “توحيد القدس” التي احتلت الشطر الشرقي منها خلال حرب الستة أيام في 1967، ثم ضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ودعت الفصائل الفلسطينية بعد اجتماع عقدته الخميس “الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل إلى الاحتشاد في باحات المسجد الأقصى”، واعتبار يوم الأحد “يوماً وطنياً للدفاع عن الأقصى والنفير العام”، متحدثة عن “مخططات للمستوطنين لاقتحام الأقصى”.

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