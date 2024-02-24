إصابة 8 من لاجئي الروهينجا في حريق بمخيم داخل بنغلادش

قالت الشرطة في بنغلادش إن ثمانية لاجئين من الروهينجا أصيبوا (السبت 24-2-2024) في حريق اندلع بسبب تسرب للغاز في مخيم بجزيرة باسان تشار النائية.

وقال كوثر علام بهويان قائد شرطة باسان تشار إن ثمانية لاجئين أصيبوا بحروق جزئية بسبب الحريق الذي اندلع في منزل ضمن مجموعة منازل، وتم نقلهم إلى مستشفى حكومي.

وأضاف أن من بين الجرحى خمسة أطفال.

ونقلت بنغلادش حوالي 32 ألف شخص من المخيمات الحدودية في منطقة كوكس بازار في جنوب شرق البلاد إلى جزيرة باسان تشار منذ أواخر عام 2020.

وواجهت هذه الخطوة معارضة، خاصة من جماعات الإغاثة التي تشعر بالقلق من وقوع كارثة في بلد معتاد على كوارث الطقس خاصة على طول ساحله.

وفندت الحكومة المخاوف المتعلقة بالسلامة في الجزيرة مشيرة إلى بناء دفاعات ضد الفيضانات بالإضافة إلى بناء أماكن لإسكان 100 ألف شخص ومستشفيات ومراكز لمواجهة الأعاصير.

ويعيش ما يقرب من مليون فرد من الأقلية المسلمة التي فرت من ميانمار في مخيمات مكتظة من الخيزران والبلاستيك في كوكس بازار، وفر معظمهم من حملة عسكرية في ميانمار في عام 2017.