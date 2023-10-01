الأحد 16 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة 9 أشخاص في انفجار خط أنابيب نفط غرب أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

قالت حاكمة إقليمية إن خط أنابيب نفط انفجر في غرب أوكرانيا مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص منهم أربعة أطفال واندلاع حريق كبير.

وكتبت سفيتلانا أونيتشوك حاكمة إيفانو-فرانكيفسك على تطبيق تيليغرام أن أربعة من المصابين ما زالوا في حالة خطيرة.

وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق ووقف تسرب النفط.

وأضافت “علمنا أنه حدث فقد للضغط في خط الأنابيب مما أدى إلى تسرب منتجات نفطية واندلاع حريق امتد إلى منزل”.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية سحبا كبيرة من الدخان تتصاعد في السماء من موقع الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كريس هيبكنز
قبل أسبوعين من الانتخابات.. إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ كوفيد-19
جرانت شابس
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير الدفاع: الحكومة البريطانية تريد نشر مدربين عسكريين في أوكرانيا
علم الهند
بسبب ظاهرة النينيو المناخية.. الأمطار الموسمية في الهند عند أدنى مستوى

الأكثر قراءة

طقس لبنان
المنخفض الجوي "الياس".. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
3 أيام من أكتوبر قد تحمل معها مفاجآت.. تحذير جديد لـ "هوغربيتس"!
اقتحام أحد المصارف في لبنان
نهب جديد من مصارف لبنان.. وخطة ولا أخطر!