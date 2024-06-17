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إصابة 9 أشخاص في هجوم صاروخي روسي على منطقة بولتافا الأوكرانية

منذ 22 دقيقة
آثار من القصف الروسي على أوكرانيا

آثار من القصف الروسي على أوكرانيا

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قال مسؤول محلي في أوكرانيا اليوم الاثنين 17 حزيران/يونيو 2024، إن هجوما صاروخيا روسيا على منطقة بولتافا الواقعة بشرق وسط أوكرانيا ألحق أضرارا بالعديد من المباني السكنية وأسفر عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل.

وذكر فيليب برونين حاكم المنطقة في رسالة بالفيديو من موقع الهجوم على تطبيق تيليجرام أن الهجوم لم يتسبب في سقوط قتلى وفقا للمعلومات الأولية.

وكان بالإمكان مشاهدة الدخان المتصاعد من أماكن صف السيارات المتضررة في خلفية الفيديو بينما تحاول فرق إطفاء حرائق.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدرت القوات الجوية الأوكرانية إنذارا من تهديد صاروخي للمنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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