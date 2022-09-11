إصلاح خط الطاقة لمحطة زابوريجيا النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، إنه تم إصلاح خط طاقة احتياطي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا، وذلك لتزويد المحطة بالكهرباء الخارجية التي تحتاجها لتبريد مفاعلاتها.

وأضافت الوكالة على تويتر “بعد إصلاح خط الطاقة أمس… أغلق مشغل المحطة هذا الصباح مفاعل التشغيل الأخير والذي كان يوفر للمحطة الطاقة المطلوبة على مدار الأسبوع الماضي بعد فصلها عن الشبكة”.

وأردفت “يمكن أن تأتي هذه الطاقة الآن من الشبكة”.

وشهدت المحطة النووية وابلا من القصف المدفعي، وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات في القصف الذي قد يحدث كارثة نووية.

وزار فريق من 14 فردا تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المجمع يوم الخميس الماضي لتفقد أضرار الحرب. وبقي ستة منهم في المحطة. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن هذا الرقم سينخفض إلى اثنين في الأيام المقبلة.

وقال المدير العام للوكالة رفائيل جروسي ليلة الجمعة إنه تم “انتهاك السلامة الفعلية للمبنى”، لكن عناصر السلامة المهمة للموقع لا تزال تعمل.

وقدمت موسكو أيضا تحديثا بشأن الهجوم المضاد المستمر لأوكرانيا لدفع القوات الروسية للخروج من جنوبي البلاد، مدعية أن هذه المحاولة كانت تكلف الأوكرانيين تكلفة باهظة.