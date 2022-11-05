إضراب الطيارين يعطل الرحلات الجوية في كينيا

قالت الخطوط الجوية الكينية إن‭‭ ‬‬رحلاتها تعطلت بعد أن بدأت نقابة الطيارين إضرابا، السبت، على الرغم من مطالبة الحكومة لهم بالتراجع عنه.

وسيؤثر الإضراب، الذي تقرر أن يبدأ في الساعة 6.00 صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش)، على آلاف المسافرين بغرض الأعمال والعطلات في أحد أهم مراكز الطيران في القارة الأفريقية.

قال أحد الركاب الذين تقطعت بهم السبل في مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، والذي عرّف نفسه باسم لورانس، إنه وصل الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي لأخذ رحلة إلى جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، لكن “للأسف أبلغوني للتو أنه تم إلغاؤها بسبب الإضراب “.

كانت نقابة الطيارين قالت في وقت سابق إنها ستدعو إلى إضراب بسبب خلاف بشأن مساهمات معاشات التقاعد وتسوية الأجور المتأخرة لأعضائها بعد مرور 14 يوما دون تعامل إدارة الشركة مع شكواهم.

ووصفت شركة الطيران الإضراب بأنه غير قانوني وقالت إنه قد يعرض تعافيها من الجائحة للخطر، وقد تخسر الشركة 300 مليون شلن (2.5 مليون دولار) على الأقل في اليوم.

في محادثات اللحظة الأخيرة لتجنب الإضراب، أصدر وزير النقل كيبشومبا موركومين نداء إلى نقابة الطيارين بعدم المضي قدما في الإضراب.