الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إضراب شامل في جنين حدادًا على أرواح الشهداء

منذ ساعة واحدة
إضراب في جنين

إضراب في جنين

A A A
طباعة المقال

عم الإضراب الشامل، الخميس، محافظة جنين، حدادًا على أرواح الشهداء الأربعة، الذين أرتقوا في العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها امس.

ومنذ ساعات الصباح عم الإضراب التجاري الشامل والحداد مدينة جنين وبلداتها وقراها، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي.

واستشهد الأربعاء، أربعة شبان برصاص الاحتلال، وهم: عبد الرحمن فتحي خازم (27 عامًا)، ومحمد أبو ناعسة من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عامًا)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عامًا)، وأصيب 44 مواطنًا بجروح مختلفة.

من جانبها، حذّرت وزارة الخارجية الأميركية، من خطورة ما يجري في الضفة الغربية، معبرة عن قلق الحكومة العميق من احتمال انفجار الوضع.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: “نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.. في هذا العام وحده، قُتل أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية وأكثر من 30 في غزة ، بينما قُتل أكثر من 20 إسرائيليًا ومدنيًا آخرين في هجمات إرهابية”. وفق وصفه.

وأضاف في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الأميركية، “ندعو جميع الأطراف إلى بذل كل ما في وسعها لتهدئة الموقف والعودة إلى فترة الهدوء. هذا في مصلحة كل الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأشار برايس إلى أنه ” كما قلنا سابقا، ندعو الأطراف نفسها لاحتواء العنف… الولايات المتحدة والشركاء الدوليون الآخرون، يقفون على استعداد للمساعدة ولكن لا يمكننا أن نحل محل الإجراءات الحيوية من قبل الأطراف للتخفيف من حدة الصراع واستعادة الهدوء”.

    المزيد من أخبار العالم

    متظاهرة ترفع صورة "مهسا أميني"
    إنتفاضة إيران
    العائلة في حالة صدمة.. والدة مهسا أميني "أين ابنتي؟"
    الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تطلب أسلحة غربية أكثر للرد على الضم.. وزيلينسكي يحذر
    روسيا تعتزم ضم 4 مناطق أوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تستعد لمرحلة ما بعد "استفتاءات الضم"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    محتجون يقطعون السير على مستديرة الطيونة
    توتر وقطع للسير على مستديرة الطيونة
    البريطاني توني إلى جانب زوجته الجديدة اللاجئة الاوكرانية صوفيا
    نهاية غير متوقعة لقصة اللاجئة الأوكرانية.. اليكم ما جديد القصة
    الصحافي محمد سلام
    "قنابل سياسية" ومعلومات لم تسمعها من قبل يطلقها الصحافي محمد سلام!