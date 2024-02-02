إضراب عمالي يشلّ الحركة في ألمانيا

شهدت ألمانيا اليوم الجمعة 2 فبراير/شباط، توقفت محطات الحافلات والترام، كما تعطلت حركة ملايين الركاب والمسافرين بعد إضراب 90 ألفا من العاملين في النقل للمطالبة بتحسين ظروف العمل.

والإضراب الذي دعت إليه نقابة فيردي العمالية في جميع الولايات الاتحادية باستثناء بافاريا هو الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات في قطاع النقل في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن الاستثناءات الأخرى، برلين حيث أُعلن عن إضراب قصير لنحو سبع ساعات خلال الصباح.

وقال متحدث باسم النقابة “أعلنا الإضراب من أجل ظروف عمل ومستقبل أفضل في قطاع النقل العام”.