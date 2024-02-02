الجمعة 21 رجب 1445 ﻫ - 2 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إضراب عمالي يشلّ الحركة في ألمانيا

منذ 11 دقيقة
توقف محطات الترام في ألمانيا

توقف محطات الترام في ألمانيا

A A A
طباعة المقال

شهدت ألمانيا اليوم الجمعة 2 فبراير/شباط، توقفت محطات الحافلات والترام، كما تعطلت حركة ملايين الركاب والمسافرين بعد إضراب 90 ألفا من العاملين في النقل للمطالبة بتحسين ظروف العمل.

والإضراب الذي دعت إليه نقابة فيردي العمالية في جميع الولايات الاتحادية باستثناء بافاريا هو الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات في قطاع النقل في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن الاستثناءات الأخرى، برلين حيث أُعلن عن إضراب قصير لنحو سبع ساعات خلال الصباح.

وقال متحدث باسم النقابة “أعلنا الإضراب من أجل ظروف عمل ومستقبل أفضل في قطاع النقل العام”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مسلحون في السودان
مقتل 39 شخصاً إثر اشتباكات جنوب السودان
انقطاع خدمات الاتصالات في غزة
رويترز: غياب الإنترنت يزيد بؤس سكان غزة
سفينة تحمل مواشي
بعد تقطع السبل بالسفينة العالقة.. إبحار سفينة من استراليا تحمل عشرات الآلاف من الحيوانات

الأكثر قراءة

زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق
فيديو صادم.. زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق!
سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع
ارتفاع في سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
عناصر من جماعة الحوثي
كابلات الإنترنت والاتصالات بالبحر الأحمر في خطر كبير.. هل يفعلها الحوثيون حقاً!؟