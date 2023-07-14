الجمعة 26 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
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إضراب في ثاني أكبر مطارات بريطانيا يُهدّد رحلات السفر الصيفية!

منذ ساعة واحدة
مطار غاتويك البريطاني

مطار غاتويك البريطاني

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ينظم العاملون في مطار غاتويك، ثاني أكبر مطارات بريطانيا، إضرابًا لمدة ثمانية أيام في نهاية يوليو/ تموز ومطلع أغسطس/ آب، الأمر الذي قد يتسبب في إلغاء رحلات واضطراب حركة السفر لآلاف الركاب، في أحد أكثر أوقات العام ازدحامًا بالمسافرين في عطلة الصيف.

وقالت نقابة يونايت العمالية إنً نحو 950 موظفًا من بينهم أطقم الضيافة الأرضية وحاملو الأمتعة وموظفو حجز التذاكر، سينظمون إضرابًا للاحتجاج على الأجور لمدة أربعة أيام بين 28 يوليو/ تموز وأول أغسطس/ آب، ثم لمدة أربعة أيام أخرى بين الرابع والثامن من أغسطس/ آب.

وذكرت النقابة في بيان أنّه “نظرًا لحجم الإضراب، فإن اضطراب أو إرجاء أو إلغاء (رحلات) لا مفر منه في المطار”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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