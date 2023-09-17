إضراب نقابة عمال السيارات بأمريكا يدخل يومه الثالث

دخل الإضراب الذي تنظمه نقابة “عمال السيارات المتحدون” ضد ثلاث شركات في مدينة ديترويت الأمريكية يومه الثالث اليوم الأحد دون وجود حل يلوح في الأفق.

ومن المقرر أن يستأنف ممثلو النقابة التي تضم عاملين في قطاع السيارات مفاوضاتهم مع ممثلي شركات جنرال موتورز وفورد وستيلانتس اليوم الأحد، بعد بدء أحد أكبر الإضرابات العمالية في الولايات المتحدة منذ عقود.

وهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها النقابة إضرابا ضد شركات صناعة السيارات الثلاث في وقت واحد.

وقال رئيس النقابة شون فاين في تصريحات لقناة “إم.إس.إن.بي.سي” اليوم الأحد إن التقدم المحرز في المفاوضات لا يزال بطيئا. ومن المقرر أن تستأنف النقابة مفاوضاتها مع جنرال موتورز اليوم الأحد، ومع فورد وستيلانتس غدا الاثنين.

ولا يزال نحو 12700 عامل من أعضاء النقابة مستمرين في إضرابهم ضد ثلاثة مصانع لتجميع السيارات تابعة لجنرال موتورز وفورد وستيلانتس بعد انتهاء عقود العمل السابقة بنهاية يوم الخميس الماضي.

وقالت النقابة إن ممثلين عنها وعن شركة فورد أجروا أمس السبت “مناقشات مثمرة إلى حد ما” بشأن إبرام عقود جديدة، في حين قالت شركة ستيلانتس إنها رفعت عرضها واقترحت زيادة الأجور 20 بالمئة على مدى أربع سنوات ونصف، منها زيادة فورية 10 بالمئة، وهو العرض نفسه الذي قدمته جنرال موتورز وفورد.

وتمثل هذه العروض نصف الزيادة التي تطالب بها النقابة حتى عام 2027، ومنها زيادة فورية 20 بالمئة.