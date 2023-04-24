إضراب يشلّ حركة مطاري برلين وهامبورج في ألمانيا

اضطربت عشرات الرحلات في مطارين رئيسيين بألمانيا، هما برلين وهامبورج، الاثنين، مع تنظيم العاملين بالأمن والخدمات الأرضية إضرابا ليوم واحد احتجاجا على الأجور.

وقال مطار برلين-براندنبورج، الذي يخدم العاصمة، إن جميع الرحلات المغادرة أُلغيت وإن بعض عمليات الهبوط ستتأثر أيضا بعدما دعت نقابة (فيردي) العمالية العاملين في الأمن إلى الإضراب حتى منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش).

وقال متحدث باسم المطار إنه كان من المقرر إقلاع نحو 240 رحلة جوية.

كما دعا موظفو شركة (إيه.إتش.إس) الخاصة لتقديم خدمات المناولة الأرضية للطائرات في مطار هامبورج إلى الإضراب لمدة 24 ساعة.

وقال المطار إنه من غير المتوقع أن تتأثر بالإضراب الرحلات القادمة أو الرحلات التي تخدمها شركات أخرى.

ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا اضطرابات متكررة بسبب الإضرابات، إذ يضغط العمال من أجل زيادة الأجور وتحسين أوضاع العمل لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي بيان منفصل أعلنت نقابة فيردي عن إضراب يشمل خمسة آلاف من العاملين في السكك الحديدية يمارسون ضغوطا من أجل زيادة الأجور 550 يورو (605 دولارات) شهريا.

وقال فويكه نوس مفاوض النقابة في البيان “عانى الموظفون وعائلاتهم بشدة بسبب زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة. ثمة حاجة لزيادة مؤثرة لاستيعاب زيادة التكاليف”.