إطفاء أنوار برج إيفل تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب

نقلت وكالة فرانس برس (أ.ف.ب) عن مجلس مدينة باريس قوله إن أضواء برج إيفل ستُطفأ الساعة 11 مساء (2100 بتوقيت جرينتش)، السبت، تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب.

وأدى زلزال قوي ضرب المغرب إلى مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة مئات آخرين وتدمير منازل في القرى الجبلية النائية حيث تحفر فرق الإنقاذ وسط الأنقاض بحثا عن ناجين، في أعنف زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من ستة عقود.

وقالت وزارة الداخلية المغربية اليوم إن 1037 لقوا حتفهم بينما أصيب 1204 في الزلزال الذي حددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته عند 6.8 درجة ومركزه على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غربي مراكش.

وضرب الزلزال منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة وألحق أضرارا بمبان تاريخية في مراكش، أقرب مدينة إلى مركز الزلزال، في حين تقع المناطق الأكثر تضررا في الجبال القريبة.