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إطلاق رصاص بكاليفورنيا يودي بحياة 4 وإصابة آخرين

منذ ساعتين
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أعلنت السلطات في منطقة كينج سيتي بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم أمس الأحد أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق رصاص بمنزل في المنطقة.

وقالت السلطات إن الحادث وقع مساء أمس الأحد بعد حفل في مبنى سكني حيث أعلن عن وفاة ثلاثة بالغين أصيبوا بأعيرة نارية في مكان الحادث، وتم نقل امرأة بالغة إلى مستشفى محلي وأعلنت وفاتها هناك.

وقالت شرطة كينج سيتي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إنه جرى نقل ثلاثة آخرين أصيبوا بأعيرة نارية إلى مستشفى في ساليناس لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال مجهولين ترجلوا من سيارة وأطلقوا عدة طلقات على الأفراد المتواجدين في الفناء الأمامي للمنزل، مضيفة أن التحقيق مستمر.

    المصدر :
  • رويترز

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