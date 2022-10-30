إطلاق سراح خبير بيئة فرنسي كان مخطوفا في تشاد

قال محمد إدريس ديبي ، رئيس تشاد في الفترة الانتقالية، الأحد، إنه تم إطلاق سراح خبير في مجال الحفاظ على البيئة يحمل الجنسيتين الفرنسية والأسترالية بعد خطفه كرهينة في تشاد آخر الأسبوع الماضي.

وخطف مجهولون الرجل، الذي يدير حديقة للمها نيابة عن جماعة معنية بالحفاظ على البيئة، في إقليم وادي فيرا بشمال شرق البلاد يوم الجمعة.

وأعلن ديبي إطلاق سراح الخبير على تويتر دون أن يذكر أي تفاصيل عن كيفية حدوث ذلك.

وقال “أنا سعيد بهذه النهاية السعيدة”.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية أمس السبت أن الوزارة كانت على علم بخطف مواطن فرنسي وأنها على اتصال بأسرته والسلطات التشادية لإطلاق سراحه سريعا.

ولم ترد الوزارة على الفور على طلب للتعليق على إطلاق سراحه.