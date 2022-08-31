إطلاق سراح راهبة أمريكية مخطوفة في بوركينا فاسو

قال ثيوفيل نير، أسقف أبرشية كايا المحلية في بوركينا فاسو، اليوم الأربعاء إنه تم إطلاق سراح الراهبة الكاثوليكية الأمريكية سولين تينيسون التي خطفها مسلحون في شمال البلاد في أبريل نيسان.

وجرى احتجاز الراهبة البالغة من العمر 83 عاما رهينة في الخامس من أبريل نيسان في أبرشية يالجو حيث كانت تخدم منذ عام 2014.

وقال نير في بيان “الأخت سولين حاليا في مكان آمن وبصحة جيدة”.

وأضاف “في الوقت الحالي ليس لدينا معلومات عن ظروف الإفراج عنها”.

وتسيطر جماعات متشددة، بعضها على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، على مساحات شاسعة من الأراضي في بوركينا فاسو وتشن هجمات متكررة على الجيش والمدنيين.