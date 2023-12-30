إطلاق سراح كوريين جنوبيين بعد اختطافهما في نيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم السبت، أنه تم إطلاق سراح الكوريين الجنوبيين اللذين اختطفهما مسلحون في نيجيريا في وقت سابق هذا الشهر.

وكان قد تم اختطاف الرجلين بعد أن نصب مسلحون كمينا لقافلتهما في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط في نيجيريا يوم 12 ديسمبر كانون الأول، مما أدى إلى مقتل أربعة جنود يحرسون المجموعة وسائقين مدنيين.

وقالت الوزارة في بيان إنهما “يتمتعان حاليا بصحة جيدة، وبعد إجراء الفحوصات في المستشفى، انتقلا إلى منطقة آمنة وتحدثا مع عائلتيهما”. ولم تكشف الوزارة عن كيفية إطلاق سراحهما.

وتضاءلت هجمات المسلحين في دلتا النيجر عبر السنين. لكن المنطقة مضطربة وتعاني من سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب، مما أثر سلبا على إنتاج النفط في نيجيريا.