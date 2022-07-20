إطلاق سراح مشروط لرجل دين إندونيسي مثير للجدل

أكدت مسؤولة حكومية إطلاق سراح رجل الدين الإندونيسي المثير للجدل رزق شهاب من السجن بشروط اليوم الأربعاء، بعد ما يزيد قليلا عن عام من الحكم عليه وقبل الموعد المحدد للإفراج عنه.

وحكم على رجل الدين المتشدد والزعيم الروحي لجبهة المدافعين عن الإسلام المحظورة بالسجن لأربع سنوات في يونيو حزيران من العام الماضي لانتهاكه قانون الحجر الصحي في إندونيسيا ونشر أخبار غير صحيحة خلال الجائحة.

وأدين رزق بانتهاك قيود فيروس كورونا عندما أقام أو حضر العديد من التجمعات في ذروة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك حفل زفاف ابنته.

وقالت ريكا أبريانتي، وهي مسؤولة في إدارة السجون في البلاد، في بيان مكتوب اليوم الأربعاء إن رزق محتجز منذ ديسمبر كانون الأول عام 2020 وبالتالي فهو مؤهل للحصول على الإفراج المشروط.

وقالت إن الإفراج عنه استند إلى أنه استوفى “الاشتراطات الإدارية والأساسية اللازمة للحصول على عفو”.

وفي أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة على مستوى العالم، كان رزق يعتبر شخصية دينية استقطابية.

وخرج شهاب عام 2016 في طليعة احتجاجات لإسقاط حاكم جاكرتا المسيحي، باسوكي تجاهاجا بورناما، مما أثار المخاوف بشأن أسلمة السياسة العلمانية التعددية إلى حد كبير في إندونيسيا.

وفي مواجهة اتهامات منها استخدام مواد إباحية وإهانة أيديولوجية الدولة، فر رزق إلى المملكة العربية السعودية عام 2017. وزعم أنصاره أن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية وتم إسقاطها لاحقا عند عودته إلى إندونيسيا عام 2020.