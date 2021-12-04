إطلاق سراح نحو 70 مخطوفا بينهم أعضاء كنيسة في نيجيريا بعد دفع الفدية

استعاد نحو 70 شخصا اختطفوا سابقا كرهائن في نيجيريا حريتهم، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

وذكرت صحيفة Daily Post النيجيرية أن حوالي 70 شخصا بمن فيهم عدد من رعية كنيسة إيمانويل المعمدانية في بلدة كاكاو داجي بولاية كادونا (شمالي البلاد) اختطفوا على يد مجهولين أثناء قداس في الكنيسة في 31 أكتوبر الماضي، وأن الخاطفين أطلقوا لاحقا النار على خمسة من الرهائن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وجرح اثنين آخرين.

ونقلت الصحيفة عن القس جوزيف هياب، حاكم ولاية كادونا، قوله إنه تم أيضا إطلاق سراح تسعة أشخاص آخرين مختطفين مع 61 مصليا مساء الجمعة.

وشكر رئيس الجمعية الزعماء التقليديين والجهات المعنية بالأمر على جهودهم المبذولة من أجل إطلاق سراح الضحايا.

وكشف هياب أن الإفراج عن المختطفين تم مقابل دفع الفدية، داعيا المسيحيين وجميع المواطنين النيجيريين إلى الصلاة من أجل إنهاء حالة من انعدام الأمن في البلاد، حيث جلبت هذه الظاهرة معاناة لا توصف لسكانها، وفقا لقوله.

وتشهد نيجيريا للعام الثالث على التوالي نموا ملحوظا لهجمات العصابات المسلحة على مدنيين، تصاحبها عمليات قتل واختطاف رهائن وسرقة مواشي وفرض المجرمين أتاوى باهظة على السكان المحليين.

وتحاول الحكومة النيجيرية مواجهة هذه العصابات بالاعتماد على قوات أمنية خاصة ووحدات عسكرية، دون أن تتوج هذه المحاولات بنجاح يذكر.