إطلاق سراح 39 فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ليل السبت الأحد، أنها أطلقت سراح 39 فلسطينياً، بعد أن أفرجت حركة حماس عن دفعة ثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة.

أما أبرز المفرج عنهم هي إسراء جعابيص (38 عاماً) التي دينت بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها على حاجز عام 2015، ما أدى إلى إصابة شرطي. وحكم عليها بالسجن 11 عاماً.

وقد استُقبل عدد من المفرج عنهم في منازلهم بالقدس الشرقية، وفق فرانس برس.

13 محتجزاً إسرائيلياً و4 أجانب

يأتي ذلك بعدما أفرجت حماس مساء السبت، عن 13 محتجزاً إسرائيلياً و4 أجانب وتسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفاد مصدر مطلع بأن الأجانب الأربعة الذين تم إطلاق سراحهم تايلانديون، حسب رويترز.

6 نساء و7 أطفال

من جهته ذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرهائن الذين أفرجت عنهم حماس هم 6 نساء و7 أطفال.

بدورها صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها استكملت إطلاق سراح 17 من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر لرويترز في رسالة بريد إلكتروني: “نقلت فرقنا هؤلاء الأشخاص السبعة عشر من داخل غزة إلى معبر رفح حيث تم تسليمهم إلى السلطات الإسرائيلية”.