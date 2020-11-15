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إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه إسرائيل

منذ ساعتين
إطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل-أرشيفية

إطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل-أرشيفية

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قال الجيش الإسرائيلي،فجر الأحد، أن منظومة القبة الحديدية تمكنت من اعتراض عدد من الصوايخ تم إطلاقهم من قطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار، في جنوب إسرائيل، جراء إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “صافرات الإنذار دوت في مدينة أسدود وكيبوتس بالماخيم في جنوبي إسرائيل”.

وذكر الجيش، لاحقا في بيان، أنه “تم رصد عمليتي إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأشار إلى أنه تم إطلاق القذيفتين على مدينة أسدود في جنوب إسرائيل، موضحا أنه: ” تم تفعيل منظومة القبة الحديدية، المضادة للصواريخ”، ولم يتحدث عن إصابات أو أضرار.

وكانت وسائل الإعلام العبرية، قالت إن “الجيش كثف في الأيام الأخيرة استعدادته بمحيط قطاع غزة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا”.

وشملت الاستعدادات نشر بطاريات منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) إن “إسرائيليين في جنوبي البلاد سمعوا أصوات انفجارات ربما نتجت عن اعتراض منظومة القبة الحديدية لقذائف صاروخية”.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن قذيفة صاروخية سقطت في منطقة مفتوحة في منطقة عسقلان.

وأضافت أن “دوي انفجارات سمعت في وسط إسرائيل بما في ذلك في مدينة ريشون لتسيون”.

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