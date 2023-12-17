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إطلاق صاروخ باليستي.. وكوريا الشمالية تنتقد "بلطجية" في أمريكا وكوريا الجنوبية

منذ 10 ثواني
كوريا الشمالية تواصل تجاربها النووية

كوريا الشمالية تواصل تجاربها النووية

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أدانت وزارة الدفاع الكورية الشمالية (الأحد 17-12-2023) ما وصفته بالتحركات العسكرية المتهورة التي يقوم بها “بلطجية” في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وذلك بعد دقائق فقط من إعلان سول عن إطلاق بيونجيانج صاروخا باليستيا.

وأشار بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى وصول الغواصة الأمريكية (ميزوري) التي تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية باعتباره أحدث تحرك يثبت أن واشنطن تفكر في حرب نووية.

وكان خفر السواحل الياباني والجيش الكوري الجنوبي قد أعلنا إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع غير محدد اليوم الأحد.

وبحسب هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، فقد تم إطلاق الصاروخ باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وجاء الإطلاق بعد تحذيرات من مسؤولين في سول وطوكيو من أن كوريا الشمالية المسلحة نوويا تستعد لتجربة إطلاق صاروخ هذا الشهر، بما في ذلك أحد أطول صواريخها الباليستية العابرة للقارات مدى.

وتفرض قرارات لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حظرا على جميع أنشطة الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية لكن بيونجيانج تدافع عن الأمر باعتباره حقا سياديا من أجل الدفاع عن النفس.

    المصدر :
  • رويترز

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