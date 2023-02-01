إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنة سديروت

دوت صفارات الإنذار، مساء الأربعاء، في مستوطنات غلاف غزّة.

وأفادت إذاعة الجيش، بإصابة مستوطن بكدمات أثناء هروبه نحو الملاجئ والقبة الحديدية تمكنت من اعتراض صاروخ واحد أطلق من غزة”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:”إنّه جرى تفعيل الإنذار في سديروت ومنطقة غلاف غزة.

وأضاف: “أنّه متابعة للتقارير الأولية، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو الغلاف، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية”.

وذكر الصحفي الإسرائيلي هاليل روزين، أنّ صفارات الإنذار دوت في سديروت خلال مراسم إحياء ذكرى مستوطِنة قتلت بصاروخ قسام قبل 18 عامًا.

ويأتي إطلاق الصاروخ وسط تصاعد العنف في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.