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إطلاق صافرات الإنذار في العقبة والبترا

8 - نوفمبر - 2021
الاردن

الاردن

عمون
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قال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن إنه سيتم إطلاق صافرات الإنذار خلال الساعات القادمة من اليوم الاثنين في محافظة العقبة ولواء البترا.

ويأتي ذلك ضمن التمرين الوطني الشامل “درب الأمان”.

وأعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن بدء فعاليات التمرين الوطني “درب الأمان” الذي ينفذه بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مواقع مختلفة من المملكة.

ويتضمن التمرين الذي تستمر فعالياته حتى مساء الأربعاء القادم من هذا الأسبوع، محاكاة أحداث متنوعة في مناطق داخل العاصمة عمان وضواحيها ومحافظات اربد والكرك والعقبة، إضافة إلى وادي الموجب، والبترا.

ويتطلب التمرين تنفيذ فعاليات تدريبية من مختلف الأجهزة والمؤسسات، إضافة إلى تواجد أمني وإغلاقات وتنفيذ عمليات إنقاذ وإطلاق صافرات إنذار وعمليات إخلاء وتحريك آليات.

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