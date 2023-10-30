إطلاق صواريخ على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية

ذكرت مصادر أمنية إن أربعة صواريخ كاتيوشا أُطلقت الاثنين على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى في غرب العراق.

وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية داخل القاعدة.

هذا وفي وقت سابق من يوم السبت 21\10\2023 قال مصدر أمني عراقي إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى في غرب البلاد، اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين في أثناء تحليقهما بالقرب من القاعدة.

وفي بيان نقلته مجموعة سايت للاستخبارات، أعلنت (المقاومة الإسلامية في العراق)، وهي جماعة شيعية مسلحة، مسؤوليتها عن الهجوم.