إطلاق صاروخين من قطاع غزة.. وإسرائيل تفعّل القبة الحديدية

قال الجيش الإسرائيلي فجر (الجمعة 27-1-2023) إن صفارات الإنذار من الصواريخ انطلقت في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع قطاع غزة.

وانطلق الإنذار في أعقاب عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، الخميس أسفرت عن سقوط أكبر عدد من القتلى خلال يوم واحد منذ أعوام.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان وفي بعض بلدات غلاف غزة، كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الخميس عملية عسكرية كبيرة داخل مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، أسفرت وفق وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة، وإصابة عشرات بعضهم في حالة خطيرة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن التعاون الأمني مع إسرائيل لم يعد قائما، وقال أبو ردينة إن فلسطين ستتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لإضافة ملف مجزرة جنين إلى الملفات السابقة وإنها ستتحرك على كل المستويات من أجل الشعب الفلسطيني.

وتقدمت الإمارات والصين وفرنسا رسميا من رئيس مجلس الأمن الدولي عقد مشاورات مغلقة للمجلس يوم الجمعة بشأن التطورات في جنين.