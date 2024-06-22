إطلاق قمر صناعي طورته الصين وفرنسا إلى مداره

ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) أن قمرا صناعيا طورته الصين وفرنسا أُطلق إلى مداره اليوم السبت، وهو أقوى قمر يجري إطلاقه حتى الآن لدراسة أبعد انفجارات للنجوم.

وقال التلفزيون إن القمر الصناعي الذي يهدف لدراسة ظواهر مثل انفجارات أشعة جاما انطلق إلى مداره على متن صاروخ صيني أُطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

ونقل التلفزيون عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية قولها إن إطلاق القمر الصناعي (سبيس فاريابل أوبجيكتس مونيتور)، أو “مرصد الأجسام المتغيرة الفضائي”، سيلعب دورا مهما في الاكتشافات الفلكية.

وهذا هو أول قمر صناعي تطوره الصين وفرنسا في مجال علم الفلك، لكنهما طورتا قبل ذلك قمرا صناعيا لبحوث المحيطات أُطلق في 2018، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا ديلي في أبريل نيسان.

وتتفوق الصين على الولايات المتحدة حاليا في مجال استكشاف الفضاء والقمر، مما أدى إلى جذب شركاء من الدول الأوروبية والآسيوية.

وتعمل الصين مع دول من بينها البرازيل ومصر وتايلاند لتطوير أقمار صناعية وإطلاقها.