إطلاق نار بأحد المراكز التجارية في بولدر

وقع إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو.

وأفادت وسائل إعلام أميركية عن حادث إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو، فيما وجهت الشرطة الأمريكية دعوات إلى الابتعاد عن المنطقة.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين أصيبوا في ما وصفته الشرطة بحالة إطلاق نار نشطة في King Soopers، وهو محل بقالة في Table Mesa.

ووفقا لقناة “FOX 31 دنفر” المحلية، تلقت الشرطة أولا بلاغا عن إطلاق النار على رجل في سيارة في المنطقة، وعندما وصل عناصرها إلى مكان الحادث تعرضوا لإطلاق النار من قبل مشتبه مجهول الهوية.