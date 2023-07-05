إطلاق نار على ناقلة نفط في الخليج

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن أعيرة نارية أطلقت على ناقلة نفط في مياه الخليجـ الأربعاء، دون أن يلحق أي أذى بالسفينة ولا طاقمها، في أحدث واقعة في سلسلة من الهجمات ووقائع الاحتجاز لسفن في الخليج منذ عام 2019.

وقالت الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية في تقرير عن واقعة اقتراب مريب أن السفينة تحدد موقعها قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط عندما وقع إطلاق النار، الأربعاء.

وقالت شركة أمبري للأمن البحري إن السفينة هي ناقلة نفط ترفع علم جزر البهاما ومملوكة لليونان وتديرها شركة أمريكية.

وقدمت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف معلومات عن موقع السفينة ريتشموند فوياجر، وهي ناقلة نفط كبيرة تديرها شركة شيفرون، ووصفها متطابقة مع تقارير هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري.

وقالت أمبري بناء على عمليات بحث أجرتها بنفسها إن السفينة، التي كانت في الطريق من الإمارات إلى سنغافورة، زادت سرعتها وغيرت مسارها بسبب الواقعة.

ومنذ عام 2019 شهدت مياه الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة سلسلة من الهجمات على سفن الشحن في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت البحرية الأمريكية إن إيران احتجزت ناقلتي نفط في أسبوع واحد قبل نحو شهر.

ويمر نحو خُمس الشحنات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز وفقا لبيانات من شركة فورتكسا للتحليلات.