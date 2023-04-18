إطلاق نار في القدس واشتباكات في الضفة الغربية

قال مسؤولون إن شخصا يُشتبه بأنه مسلح فلسطيني فتح النار على سيارة في القدس، الثلاثاء، فأصاب إسرائيليين اثنين وأصيب ستة فلسطينيين على الأقل في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جنودا في مدينة جنين، التي تقع بالضفة الغربية وشهدت مداهمات إسرائيلية متكررة على مدى العام المنصرم، كانوا يلقون القبض على مسلحين مشتبه بهم حين تعرضوا لإطلاق نار كثيف.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ستة فلسطينيين أصيبوا في الاشتباكات فيما صرح الجيش الإسرائيلي بأنه لم تقع إصابات بين الإسرائيليين.

وفي القدس، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تبحث عن شخص يُشتبه بأنه مسلح فلسطيني أطلق النار على سيارة مما أسفر عن إصابة شخصين

في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والذي كان مسرحا لتوترات كبيرة بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في السنوات القليلة الماضية.

وتأتي الواقعتان بعد تصاعد مستمر منذ عام للعنف الإسرائيلي الفلسطيني وتوترات شديدة خلال شهر رمضان الذي حل خلاله هذا العام عيد الفصح اليهودي.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أمس الاثنين إنه كشف محاولة جماعة حزب الله اللبنانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تجنيد عناصر فلسطينية في الضفة الغربية.

وانهارت قبل نحو عشر سنوات محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ولا توجد أي دلائل على إحيائها.

وضمت إسرائيل القدس الشرقية بعد حرب عام 1967 واستولت أيضا على غزة والضفة الغربية في خطوة لم تنل الاعتراف الدولي.

وتعتبر إسرائيل القدس كلها عاصمتها الأبدية وغير المقسمة. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة لهم في المستقبل.