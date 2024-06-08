السبت 2 ذو الحجة 1445 ﻫ - 8 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إطلاق نار في جامعة بنما يسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر

منذ ساعتين
آخر تحديث: 8 - يونيو - 2024 7:45 صباحًا
A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة ومسؤولون في جامعة بنما إن مسلحين فتحا النار أمس الجمعة في فرع ريفي للجامعة، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر.

وقال مدير الكلية بيدرو سامانييجو، إن مسلحين مجهولين وصلوا إلى كلية فيراجواس المحلية التابعة للجامعة، على بعد حوالي 250 كيلومترا غربي العاصمة، حيث تجمعت مجموعة من طلاب العلوم الزراعية في السنة الأولى للعمل في مشروع على الأرض.

وقال هيكتور ديلجادو قائد شرطة فيراجواس في رسالة مصورة “توقفت سيارة وخرج منها شخصان وأطلقا النار على مجموعة من الأشخاص كانوا في الحرم الجامعي”.

وقال سامانييجو إن أحد الطلاب ويدعى ألفارو ليونيس توفي بسبب إصابات قاتلة، فيما تم نقل طالب آخر يدعى أنيل تيريوس إلى المستشفى.

وقال مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته، إن تحقيقا بدأ ولم يتم اعتقال أي شخص.

ويندر بشدة إطلاق النار في المدارس والجامعات في بنما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أوكرانيا: إسقاط 9 من 13 مسيرة روسية فوق أربع مناطق
تركيا تفرض رسوماً جمركية إضافية تبلغ 40% على واردات السيارات من الصين
الأونروا: حان الوقت لإجراء تحقيقات مستقلّة في الانتهاكات الإسرائيلية ضدنا

الأكثر قراءة

انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة
مسؤول كبير بحزب الله يكشف مفاجأة عن "أجهزة التجسس" الإسرائيلية قرب لبنان!
عناصر من الشرطة الدنماركية
رئيسة وزراء دولة أوروبية تتعرض لضرب مبرح في العاصمة!