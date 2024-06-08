إطلاق نار في جامعة بنما يسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر

قالت الشرطة ومسؤولون في جامعة بنما إن مسلحين فتحا النار أمس الجمعة في فرع ريفي للجامعة، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر.

وقال مدير الكلية بيدرو سامانييجو، إن مسلحين مجهولين وصلوا إلى كلية فيراجواس المحلية التابعة للجامعة، على بعد حوالي 250 كيلومترا غربي العاصمة، حيث تجمعت مجموعة من طلاب العلوم الزراعية في السنة الأولى للعمل في مشروع على الأرض.

وقال هيكتور ديلجادو قائد شرطة فيراجواس في رسالة مصورة “توقفت سيارة وخرج منها شخصان وأطلقا النار على مجموعة من الأشخاص كانوا في الحرم الجامعي”.

وقال سامانييجو إن أحد الطلاب ويدعى ألفارو ليونيس توفي بسبب إصابات قاتلة، فيما تم نقل طالب آخر يدعى أنيل تيريوس إلى المستشفى.

وقال مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته، إن تحقيقا بدأ ولم يتم اعتقال أي شخص.

ويندر بشدة إطلاق النار في المدارس والجامعات في بنما.