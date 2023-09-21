إطلاق نار في عاصمة قرة باغ.. وبدء المحادثات بين باكو والأرمن

سمع دوي إطلاق أعيرة نارية، الخميس، في عاصمة ناجورنو قرة باغ، وفق ما قال مصدران لوكالة رويترز.

وتأتي حادثة إطلاق النار بعد يوم من إجبار عرقية الأرمن في المنطقة الانفصالية على الاستسلام إلى أذربيجان والموافقة على وقف لإطلاق النار.

وكان دوي إطلاق الأعيرة النارية مسموعا في رسالة صوتية سجلها أحد المصدرين.

وقال مصدر ثان، في العاصمة أيضا، إن دوي إطلاق الأعيرة النارية سمع في وقت مبكر من اليوم الخميس.

ولم يتضح بعد الطرف الذي أطلق النار.

وقال أحد المصدرين “إطلاق الأعيرة النارية كثيف للغاية وله دوي عال، هذا يعني أنه قريب جدا”.

وأعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف الانتصار على المنطقة الجبلية أمس الأربعاء قائلا إن “قبضته الحديدية” حولت فكرة وجود أرمن انفصاليين في قرة باغ إلى تاريخ بعد عملية عسكرية خاطفة استغرقت 24 ساعة.

بدء المحادثات بين باكو والأرمن

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وسائل إعلامية في أذربيجان القول اليوم الخميس إن المحادثات بين أذربيجان ووفد أرمني من قرة باغ بدأت في بلدة يفلاخ بأذربيجان.

وأفادت وكالة سبوتنيك أذربيجان بأن ممثل من قوات حفظ السلام الروسية حضر الاجتماع.

تأتي المحادثات بعد أن اضطرت المنطقة الانفصالية إلى وقف إطلاق النار، مما أدى إلى مطالبات باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.