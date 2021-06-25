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إطلاق نار في مركز تجاري في ماريلاند الأمريكية.. هذه حصيلة الضحايا

25 - يونيو - 2021
الشرطة الامريكية

الشرطة الامريكية

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أكدت شرطة مدينة غليناردين، في تغريدة وجيزة نشرتها على حسابها الرسمي في “تويتر” وقوع حادث اطلاق نار في مركز “وودمور تاون” التجاري، وأن التحقيق جار فيه، دون شرح مزيد من التفاصيل.

اسفر الحادث عن مقتل شخص واصابة اثنين، ونقلت قناة “فوكس 5” عن مسؤولين في مقاطعة برينس جورج قولهم إن أحد المصابين تعرض لجروح بليغة تهدد حياته.

أوضح قائد شرطة غليناردين، فيليب أودونيل، للصحفيين أن الحديث يدور على الأرجح عن تبادل لإطلاق الرصاص بين شخصين أمام مطعم تابع لمجمع المركز التجاري، ورجح أن الهجوم لم يكن عشوائيا.

وأكد قائد الشرطة أنه لا يملك حتى الآن أي معلومات عن إشخاص مشتبه فيهم، والتحقيق جار على مستوى المقاطعة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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