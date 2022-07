إطلاق نار في مركز تجاري في ماريلاند الأمريكية.. هذه حصيلة الضحايا

أكدت شرطة مدينة غليناردين، في تغريدة وجيزة نشرتها على حسابها الرسمي في “تويتر” وقوع حادث اطلاق نار في مركز “وودمور تاون” التجاري، وأن التحقيق جار فيه، دون شرح مزيد من التفاصيل.

Shooting involving multiple victims at Woodmore Towne Centre. One person is dead and two others are injured. Investigation is ongoing.

اسفر الحادث عن مقتل شخص واصابة اثنين، ونقلت قناة “فوكس 5” عن مسؤولين في مقاطعة برينس جورج قولهم إن أحد المصابين تعرض لجروح بليغة تهدد حياته.

أوضح قائد شرطة غليناردين، فيليب أودونيل، للصحفيين أن الحديث يدور على الأرجح عن تبادل لإطلاق الرصاص بين شخصين أمام مطعم تابع لمجمع المركز التجاري، ورجح أن الهجوم لم يكن عشوائيا.

A gun attack took place at a shopping mall in Glenarden County, Maryland, #USA.#Police teams were dispatched to the region.

A dozen gunshots were heard.

There is 1 dead, 2 injured information so far. pic.twitter.com/7pF9LGTCkK

