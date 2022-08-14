إطلاق نار في مطار أستراليا واعتقال الفاعل

قالت الشرطة اليوم الواقع في 14 آب 2022 إنه تم إخلاء مطار العاصمة الأسترالية كانبيرا بعد سماع أصوات أعيرة نارية في مبنى الركاب الرئيسي.

وأضافت الشرطة في بيان أنها ألقت القبض على أحد الأشخاص وتم العثور على سلاح ناري. وقالت إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضحت الشرطة أنه تم تفريغ كاميرات المراقبة ويُعتقد أن الشخص المحتجز هو الوحيد المسؤول عن الحادث.

وجاء في البيان أنه “تم إخلاء مبنى الركاب في مطار كانبيرا كإجراء احترازي وتم احتواء الوضع في المطار”.

وقالت الشرطة إنه لم يتم السماح للجمهور بالوصول إلى المطار في هذا التوقيت. ولم ترد أي تفاصيل أخرى.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق احتجاز الشرطة لرجل داخل المطار بينما كان المسافرون ينظرون إليه. كما تجمع مندوبو وسائل الإعلام وأشخاص خارج المطار بعد عملية الإخلاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن الواقعة أدت إلى تأخير وإلغاء رحلات جوية.