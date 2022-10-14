إطلاق نار في "نورث كارولاينا" يسفر عن 5 قتلى

أعلن مسؤولون أنّ خمسة أشخاص، بينهم شرطي في غير وقت الخدمة، قُتلوا بالرصاص في مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا الأميركية يوم الخميس، وأن الشرطة نفذت عملية مطاردة واسعة النطاق أغلقت خلالها جزءًا من المدينة وألقت القبض على مشتبه به.

وقالت رئيسة البلدية “ماري آن بالدوين”، في مؤتمر صحفي، إن شخصين آخرين على الأقل، بينهم ضابط شرطة آخر، أصيبا ونقلا إلى المستشفى.

وأضافت بالدوين “يجب أن نفعل المزيد. يجب أن نوقف هذا العنف الطائش في أميركا”، من دون أن تقدم تفاصيل كثيرة عن حادث إطلاق النار.

شرطة رالي قالت في وقت لاحق على تويتر “تم اعتقال المشتبه به”.

في السياق، ذكرت محطة (دبليو.تي.في.دي) التلفزيونية أن من المعتقد أن المشتبه به مراهق أبيض يحمل مسدسًا كبيرا.

وقالت بالدوين إن العديد من وكالات إنفاذ القانون تشارك في التحقيق.