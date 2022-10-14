الجمعة 18 ربيع الأول 1444 ﻫ - 14 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إطلاق نار في "نورث كارولاينا" يسفر عن 5 قتلى

منذ 6 دقائق
عناصر من الشرطة الأميركية

عناصر من الشرطة الأميركية

A A A
طباعة المقال

أعلن مسؤولون أنّ خمسة أشخاص، بينهم شرطي في غير وقت الخدمة، قُتلوا بالرصاص في مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا الأميركية يوم الخميس، وأن الشرطة نفذت عملية مطاردة واسعة النطاق أغلقت خلالها جزءًا من المدينة وألقت القبض على مشتبه به.

وقالت رئيسة البلدية “ماري آن بالدوين”، في مؤتمر صحفي، إن شخصين آخرين على الأقل، بينهم ضابط شرطة آخر، أصيبا ونقلا إلى المستشفى.

وأضافت بالدوين “يجب أن نفعل المزيد. يجب أن نوقف هذا العنف الطائش في أميركا”، من دون أن تقدم تفاصيل كثيرة عن حادث إطلاق النار.

شرطة رالي قالت في وقت لاحق على تويتر “تم اعتقال المشتبه به”.

في السياق، ذكرت محطة (دبليو.تي.في.دي) التلفزيونية أن من المعتقد أن المشتبه به مراهق أبيض يحمل مسدسًا كبيرا.

وقالت بالدوين إن العديد من وكالات إنفاذ القانون تشارك في التحقيق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار الدمار الذي أصاب مدينة فينيتسيا في وسط أوكرانيا
أوكرانيا: تحرير أكثر من 600 منطقة خلال شهر
تعليق خدمة القطارات بأجزاء من إقليم بيلجورود الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تعليق خدمة القطارات بأجزاء من إقليم بيلجورود الروسي بعد إسقاط صاروخ
جو بايدن
بايدن: إجراءات جديدة لخفض أسعار المحروقات الأسبوع المقبل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المحفظة المفقودة عام 1957
اثناء تجديد المدرسة.. العثور على محفظة مفقودة منذ عام 1957
اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!
الدولار
كم بلغ دولار السوق السوداء؟