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إطلاق نار في ولاية إيلينوي الأميركية يوقع 3 جرحى

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2022 11:46 صباحًا
عناصر من الشرطة الأميركية

عناصر من الشرطة الأميركية

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أفادت إدارة شرطة جورني في ولاية إيلينوي الأميركية بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار خارج متنزه سيكس فلاغز six flags.

وأضافت في بيان مساء الأحد 14 آب، أن اثنين نقلا إلى مركز طبي في المنطقة بإصابات غير خطيرة بعد واقعة إطلاق النار عند المتنزه، بينما رفض الثالث نقله إلى المستشفى.

وقال البيان: “إطلاق النار هذا المساء لم يكن عملًا عشوائيا، ويبدو أنه حادث متعمد وقع خارج المتنزه”.

وبناءً على التحقيق الأولي، أعلنت الشرطة أنّ مشتبهًا بهم دخلوا ساحة انتظار سيارات سيكس فلاجز في سيارة بيضاء، ونزلوا منها وبدأوا في إطلاق النار على شخص آخر، ثم عادوا إلى السيارة وغادروا المنطقة بسرعة.

وأضافت الشرطة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وتقع جورني على بعد نحو 24 كيلومترا شمالي هايلاند بارك، وهي ضاحية في شيكاغو شهدت إطلاق نار على موكب ضمن احتفالات عطلة الرابع من تموز أودى بحياة سبعة أشخاص.

    المصدر :
  • رويترز

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