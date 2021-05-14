إطلاق نار في ولاية رود آيلاند الأميركية… وإصابة 9 أشخاص على الأقل

ذكرت قناة WPRI التلفزيونية الاميركية أن حادث إطلاق النار وقع في حي سكني من مدينة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند الأميركية.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن ما لا يقل عن 9 أشخاص أصيبوا بجروح في حادث إطلاق النار، وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فإن 3 من الجرحى في حالة خطيرة، وذكرت الشرطة أن أعمار المصابين تتراوح بين 19 و25 عاما، دون أن تكشف عن هوياتهم.

وقالت الشرطة إن الحادث ناجم عن صدامات بين عصابات المحلية، وأن إطلاق النار كان من سيارة باتجاه أحد المباني في المنطقة.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى وجود عدد كبير من أفراد الشرطة بالقرب من مستشفى رود آيلاند، حيث تم رصد نحو 12 سيارة أمن بعد الحادث، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.