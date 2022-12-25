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إطلاق نار قرب دورية لـ "الناتو" في شمال كوسوفو المضطرب

منذ يوم واحد
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2022 3:27 صباحًا
كوسوفو

كوسوفو

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قال حلف شمال الأطلسي (الأحد 25-11-2022) إن رصاصا أطلق بالقرب من دورية تابعة للحلف في الجزء الشمالي من كوسوفو حيث يقيم الصرب المحليون حواجز على الطرق لمنع الشرطة من بريشتينا من القيام بدوريات في المنطقة التي شابتها توترات عرقية في الأشهر الأخيرة.

وقالت بعثة الحلف في بيان إن أحدا لم يصب بأذى ولم تتضرر السيارة عندما سُمع دوي إطلاق نار في منطقة زوبين بوتوك. ولم تذكر البعثة مصدر الطلقات. ويتولى نحو 3760 جنديا من قوات حلف الأطلسي الحفاظ على السلام الهش.

وأقام الصرب المحليون البالغ تعدادهم نحو 50 ألف نسمة في شمال كوسوفو حواجز بعد اعتقال الشرطة في العاشر من ديسمبر كانون الأول شرطيا صربيا سابقا بتهمة الاعتداء على رجال شرطة خلال احتجاج سابق.

ويطالب الصرب المحليون، الذين لا يعترفون بدولة كوسوفو وتدعمهم بلجراد، بالإفراج عن الشرطي المعتقل ومطالب أخرى قبل إزالة الحواج

    المصدر :
  • رويترز

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