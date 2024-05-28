إعادة انتخاب باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المشرعين الإيرانيين أعادوا انتخاب محمد باقر قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري، رئيسا للبرلمان (مجلس الشورى) اليوم الثلاثاء مما يضع حدا للتكهنات بأنه قد يترشح لخوض انتخابات الرئاسة الشهر المقبل.

وقال التلفزيون الرسمي إن 198 من أصل 287 نائبا صوتوا لصالح قاليباف، الذي ترشح مرتين من قبل لرئاسة إيران لكنه لم يفز وانسحب من انتخابات أخرى لتجنب تشتيت أصوات الناخبين المتشددين.

وأحيا قاليباف طموحاته السياسية بالترشح للبرلمان عام 2020.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران يوم 28 يونيو حزيران بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر.

ومن المقرر بدء تسجيل أسماء المرشحين للرئاسة يوم الخميس. وكانت مصادر مطلعة ووسائل إعلام حكومية تصف قاليباف بالمرشح المحتمل لخوض انتخابات الرئاسة.