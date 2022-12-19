الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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إعادة انتخاب رامابوسا زعيما لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا

منذ 38 دقيقة
الرئيس سيريل رامابوسا

الرئيس سيريل رامابوسا

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قال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا إن الأعضاء أعادوا انتخاب الرئيس سيريل رامابوسا زعيما للحزب بما يمهد الطريق أمامه لخوض الانتخابات الرئاسية مجددا في 2024.

وتغلب رامابوسا بذلك على وزير الصحة السابق زويلي مخيزي. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحظى رامابوسا بولاية ثانية زعيما للحزب الحاكم في نهاية اجتماع لمندوبي الحزب في جوهانسبرج.

وتمكن الرئيس من الحصول على أغلب ترشيحات مندوبي وأعضاء الحزب ويعتبر على نطاق واسع أكثر سياسي البلاد شعبية.

وتلقى أنصار الرئيس إعلان فوزه بزعامة الحزب مجددا بالتهليل والتصفيق في قاعة المؤتمرات الكبرى. وأدى الإعلان لدفعة للعملة المحلية (الراند) وأسهم البنوك وللسندات السيادية المحلية. كما حصل حلفاء لرامابوسا على المناصب القيادية في الحزب.

وشاب حملة رامابوسا التي سعى فيها لإعادة انتخابه زعيما للحزب نبأ فضيحة (فارم جيت) في يونيو حزيران والمتعلقة بالعثور على مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية مخبأة في مزرعته الخاصة.

ونفى رامابوسا ارتكاب أي مخالفات ولم توجه له أي اتهامات تتعلق بتلك الفضيحة لكنها أثارت تساؤلات عن كيفية حصوله على تلك الأموال وما إن كان قد أفصح عنها.

    المصدر :
  • رويترز

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