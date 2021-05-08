إعادة تأهيل قاعدة عسكرية أمريكية مهجورة في ألاسكا.. والسبب!

تشير التقارير بأن بأن الجيش الأمريكي قد يعيد بناء قاعدة إريكسون الجوية المهجورة في ألاسكا لخلق “ظروف مثالية” لاعتراض الطائرات الروسية، وفق ما أفاد به موقع “فوربس” .

وأضاف الموقع على لسان المحلل ديفيد آكس: “عندما يعاد فتح مطار إريكسون في جزيرة شيميا، يجب أن تبدأ بالشعور بالقلق حقا. القوات الجوية الأمريكية ستكون في وضع مثالي لاعتراض الطائرات الروسية فوق بحر بيرنغ”.

وأكد آكس أن السلطات الأمريكية خصصت ميزانية لترميم هذا المطار المهجور عام 1991، حيث لا توجد منشأة أخرى لنقل معدات قريبة جدا من روسيا.

يذكر أن الجزيرة التي تقع عليها القاعدة الجوية قريبة من الحدود الروسية، وتبعد 320 كيلومترا فقط عنها.

ولهذا، وفقا لموقع “فوربس”، تتمتع قاعدة إريكسون “بأهمية إستراتيجية هائلة”.