إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى في القدس أمام المصلين فجر الأحد المقبل

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أعلن مدير المسجد الأقصى في القدس الشيخ عمر الكسواني، اليوم الأربعاء، إعادة فتح أبواب الحرم القدسي أمام المصلين فجر الأحد المقبل بعد إغلاق استمر قرابة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال، “سيعاد فتح جميع أبواب المسجد الأقصى الأحد فجراً”.

وأكد عدم تحديد أعمار المصلين مع ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة.

ويقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها الاسرائيليون بعد حرب العام 1967، وفي صلب النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

ويعتبر المسجد الأقصى أحد أبرز 3 مواقع مقدسة بالنسبة الى المسلمين.